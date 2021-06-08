В Башкирии зафиксировали массовую гибель пчел

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На юге Башкирии зафиксирована массовая гибель пчел после обработки лесов от вредителей, это может привести к дефициту башкирского липового меда. Об этом сообщает газета "Известия".
Массовую инсектицидную обработку лесов в Башкирии было решено провести в связи с нашествием шелкопряда. По данным регионального отделения Союза пчеловодов России, из-за этого пострадали пчелы из 3,2 тысячи ульев на 52 пасеках по всей южной части республики.
По словам главы башкирского отделения организации Алексея Самойлова, местные власти предупредили пчеловодов о проведении обработки всего лишь за сутки, поэтому они не успели принять необходимые меры для спасения пчел.
"Безопасные зоны мы не знали. Пчелы начали гибнуть в Кугарчинском районе, а сейчас гибнут уже на всем юге Башкирии. Пострадали 52 пасеки, 3 247 семей пчел (ульев). Погибла главным образом летная пчела, которая таскает мед и корм для деток", – рассказал Самойлов.
По данным Минсельхоза, от обработки пострадали 60 хозяйств в 5 районах Башкирии, погибли 23 пчелосемьи и частично пострадали 1 990. В настоящее время на этой территории проводит исследование экспертная комиссия, которая проверит наличие токсинов и инфекции в отобранных образцах. В министерстве подчеркнули, что держат ситуацию на контроле.
Эксперты отмечают, что массовая гибель насекомых может привести не только к дефициту меда по всей России, но также и нанести вред местной флоре, поскольку растения могут остаться без опыления.
"Мы ожидаем дефицит меда. А, как известно, башкирский липовый мед считается лучшим. Если погибнут и те пчелы, которые оставались в улье, дефицит меда будет и в этом году, и в следующем", – подчеркнул Самойлов.
Ранее в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН заявили о тревожном сокращении животных-опылителей из-за интенсивных методов ведения сельского хозяйства, использования химикатов и глобального потепления. Чтобы решить проблему, эксперты призывают бороться с этими факторами, поскольку сокращение численности пчел может привести к смене рациона людей в пользу ветроопыляемых культур.
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