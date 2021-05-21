Эксперт рассказал, может ли исчезновение пчел привести к массовому голоду

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Ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, доктор биологических наук Лев Медведев сообщил Москве 24, что при резком снижении популяции пчел не наступит всемирный голод, однако это серьезно может уменьшить количество фруктов и ягод, которые люди употребляют в пищу.

Анджелина Джоли приняла участие в фотосессии с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их исчезновения. Тело актрисы намазали специальными феромонами, которые притягивали насекомых, и ей пришлось неподвижно стоять в течение 18 минут. Организаторы надеются, что эта фотосессия донесет до людей информацию о значительном сокращении популяции пчел за последние десятилетия. Они утверждают, что это может грозить голодом для человечества.

Доктор биологических наук Лев Медведев рассказал Москве 24, что пчелы действительно являются очень важным звеном в выращивании урожайных культур и, если насекомые исчезнут, это может повлиять на объемы получаемого урожая.





Лев Медведев ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, доктор биологических наук Пчелы очень важны. Во-первых, они дают мед, но это мелочь. Самое главное – они опыляют все культурные растения с цветами. И если прекратится опыление, то урожая не будет.

Когда пчелы пьют нектар из цветка, к ним прилипает пыльца, которую они потом переносят на другой цветок, пояснил Медведев. Насекомые выбирают именно яркие цветы, поэтому, если популяция пчел резко уменьшится, пострадают в первую очередь плодовые деревья и растения.





Лев Медведев ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. Северцова РАН, доктор биологических наук Уменьшится количество фруктов и ягод. То есть тех растений, у которых более или менее яркие цветы: яблоня, слива, груша, клубника, земляника – почти все ягоды.

При этом Медведев отметил, что уменьшение количества фруктов и ягод будет не таким значительным, потому что есть другие насекомые, также способные переносить пыльцу. "Мухи, комары, осы, шмели. То есть катастрофы не будет. Более или менее все останется так, как есть. Единственное, мед искусственный придется делать", – подчеркнул доктор наук.

Специалист также отметил, что можно оплодотворять деревья и растения искусственным путем, однако это будет очень затратно в финансовом плане. "Конечно, без пчел мы не погибнем, но их исчезновение было бы нежелательно", – добавил Медведев.

Ранее эксперт рассказал, что от пчел, птиц и летучих мышей зависит также 35% всей производимой в мире продукции растениеводства, а также производство многих лекарственных препаратов растительного происхождения.