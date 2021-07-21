Таможня в Шереметьево пресекла попытку кубинца незаконно ввезти в РФ сигары

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Сотрудники таможни в Шереметьево пресекли попытку незаконного ввоза в Россию 100 кубинских сигар, сообщает Агентство "Москва".

Шесть коробок с сигарами обнаружили в ходе проведения таможенного контроля рейса Варадеро – Москва. Они принадлежали 40-летнему гражданину Республики Куба.

Согласно заключению эксперта, стоимость сигар составила 407 тысяч рублей. В действиях кубинца усматриваются признаки преступления по статье "Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза табачных изделий в крупном размере".

Ранее в Домодедово пресекли попытку вывоза в Черногорию ювелирных украшений. После проведенной экспертизы было установлено, что изделия выполнены из серебра 925-й пробы.