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Происшествия

15:43

В Домодедово пресекли попытку вывоза в Черногорию ювелирных украшений

происшествия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Таможенники в Домодедово пресекли попытку вывоза в Черногорию дорогих ювелирных украшений. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что ювелирные украшения в количестве 600 изделий были найдены у пассажира при досмотре багажа и ручной клади. Объясняя свой поступок, пассажир рассказал, что купил украшения за 50 тысяч рублей для изготовления выставочной инсталляции.

После проведенной экспертизы было установлено, что изделия выполнены из серебра 925 пробы. Рыночная стоимость украшений на внутреннем рынке РФ составила более 7,6 миллиона рублей.

Уточняется, что в действиях жителя России усматриваются признаки состава преступления, предусмотренные статьей "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов". Наказание за данное преступление может быть в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее сотрудники Шереметьевской таможни пресекли попытку ввоза пассажиром из Берлина часов Rolex, одежды и обуви известных брендов на 11 миллионов рублей. Нарушителем оказался 57-летний гражданин КНР. Сумма неуплаченных таможенных платежей составила три миллиона рублей.

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