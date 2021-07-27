Минздрав намерен проработать новые меры для борьбы с курением

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Минздрав намерен проработать новые методы по борьбе с курением. Об этом сообщил замглавы ведомства Олег Салагай в своем телеграм-канале.

Так, планируется запустить производство стандартных и обезличенных упаковок, 75 процентов которых должны занимать фотоизображения или рисунки о вреде курения.

Также в министерстве рассматривают возможность запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ, а также запретить использование ароматизаторов, красителей и других усиливающих зависимость добавок.

По словам Салагая, такие меры могут помочь обеспечить снижение никотиновой зависимости среди граждан РФ.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил на 10 дней увеличить продолжительность ежегодного отпуска для некурящих сотрудников.

Свое предложение он объяснил тем, что курящие люди во время работы тратят на свою привычку в сумме до 60 минут, что составляет около 20 рабочих дней в году. При этом все связанные с курением сотрудников издержки ложатся на работодателей и государство.