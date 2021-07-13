В России предложили увеличить отпуск для некурящих сотрудников

Фото: Агентство "Москва"/Любимов Андрей
Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину письмо, в котором предложил на 10 дней увеличить продолжительность ежегодного отпуска для некурящих сотрудников. Об этом сообщает RT.
"Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году", – написал Хамзаев.
Свое предложение он объяснил тем, что курящие люди во время работы тратят на свою привычку в сумме до 60 минут, что составляет около 20 рабочих дней в году. При этом все связанные с курением сотрудников издержки ложатся на работодателей и государство.
Хамзаев также полагает, что его инициатива поспособствует отказу людей от курения.
Ранее главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев призвал работодателей мотивировать сотрудников отказываться от вредных привычек, в том числе и курения. В качестве поощрения он предлагает оплачивать работникам посещение фитнес-клуба или путевки в санаторий.
По его словам, в некурящем коллективе выше производительность труда, поскольку работники не отлучаются на перекуры. Меньше вероятность развития хронических заболеваний у сотрудников, а значит и меньше потребность в больничных.
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