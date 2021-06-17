Столичные врачи спасли пациента с повреждением легких из-за вейпинга

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве специалисты Морозовской больницы спасли 17-летнего подростка с повреждением легких из-за использования вейпов. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
В течение последних двух недель перед госпитализацией у молодого человека были кашель, одышка, рвота и боли в животе. При этом пациент активно использовал вейпы.
"У 17-летнего юноши возникла тяжелая дыхательная недостаточность, которая едва не привела к фатальным последствиям. Врачам Морозовской больницы удалось вовремя распознать тревожные симптомы и одними из первых в России поставить подростку диагноз EVALI – "легочное повреждение, ассоциированное с электронными сигаретами и продуктами вейпинга", – отметили медики.
В ходе лечения пациент получил поддерживающую и инфузионную терапию.
"По результатам осмотра и КТ органов грудной клетки были выявлены признаки острого бронхиолита – воспаления в бронхиолах. Данное осложнение у детей старше трех лет и взрослых встречается крайне редко. По результатам бронхоскопии с бронхоальвеолярным лаважом, полимеразной цепной реакции, микробиологических и серологических исследований инфекционный процесс был исключен. Также были исключены системные ревматологические заболевания", – прокомментировал заведующий пульмонологическим отделением Морозовской детской больницы, кандидат медицинских наук Павел Бережанский.
В настоящее время пациент выписан. Он продолжает лечение амбулаторно.
Ранее специалист рассказал, что появление одышки, свистящего, шумного, затрудненного дыхания, частое возникновение респираторных заболеваний, проблемы с глотанием могут свидетельствовать о предраковом состоянии легких.
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