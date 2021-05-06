Онколог назвал признаки предракового состояния легких

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Появление одышки, свистящего, шумного, затрудненного дыхания, частое возникновение респираторных заболеваний, проблемы с глотанием могут свидетельствовать о предраковом состоянии легких. Об этом на своей странице в Instagram написал врач-онколог, хирург Иван Карасев.

"Если у вас есть симптомы, не стоит списывать их на частые инфекции из-за ослабленного иммунитета или хронический бронхит. Нужно как можно быстрее посетить врача и провериться", – отметил Карасев.

Он также сообщил, что образующиеся в легких, трахеях и бронхах полипы способны разрастаться до внушительных размеров. Эти новообразования могут перерождаться в злокачественные опухоли, поэтому их необходимо удалять. В большинстве случаев сделать это можно в ходе эндоскопии.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что вирус папилломы приводит к развитию рака шейки матки, полового члена, анального отверстия, горла. Чтобы предотвратить развитие инфекции, достаточно сделать прививку, которая будет защищать как от кожных новообразований, так и от онкологии.