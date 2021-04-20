Мясников назвал вирус, вызывающий рак

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Вирус папилломы человека вызывает 70% всех случаев онкологических заболеваний, однако от него можно защититься, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".
Он пояснил, что папилломы, выглядящие как наросты на коже, свидетельствуют об инфекционном заболевании.
"Вас волнуют образования на коже, и абсолютно не волнует рак шейки матки, который вызывается вирусом папилломы человека, только другими разновидностями", – сказал специалист.
Мясников отметил, что, помимо рака шейки матки, вирус папилломы приводит к развитию рака полового члена, анального отверстия, горла.
Чтобы предотвратить развитие инфекции, достаточно сделать прививку. При этом защищать она будет как от кожных новообразований, так и от онкологии.
"Тебе 9–13 лет? Сделай прививку. Прививки защищают от девяти разновидностей вируса", – заявил врач.
Он рассказал, что в 2019 году от рака шейки матки умерли около трехсот тысяч женщин, однако этих смертей можно было избежать, если бы они вакцинировались.
Ранее Мясников сообщил, как распознать развитие рака у мужчин. Он отметил, что дефицит в организме железа может оказаться предвестником онкологии.
"Жизнь в большом городе": борьба с онкологией
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