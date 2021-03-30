Врач рассказал, как распознать развитие рака у мужчин

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Дефицит железа в организме мужчины может стать предвестником онкологических заболеваний, пояснил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала "Россия 1".

Он уточнил, что на ранних стадиях нехватка железа незаметна, однако уже может служить важным симптомом. При этом у женщин недостаток железа редко влечет за собой серьезные заболевания, отметил специалист.

"У мужчины любая степень, даже маленькая, железодефицитной анемии – это всегда для врача красный флаг. Ищи эрозию, язву, рак", – сказал Мясников.

Врач пояснил, что диагностировать у себя нехватку вещества можно самостоятельно: на проблему укажет возникшее желание грызть лед, частые инфекции, судороги ног при подъеме вверх, вогнутые ногти, нарушения при глотании твердой пищи, непереносимость холода и "лаковый" язык.

По словам Мясникова, восполнить недостаток микроэлемента в организме удастся, добавив в рацион красное мясо.

Ранее ученые заявили, что хрипота голоса, отвисшие веки и затрудненное глотание могут указывать на развитие онкологии. Также на развитие онкологической болезни может указывать вздутый живот, отмечали специалисты.