Диетолог назвала продукты, которые помогут бросить курить

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, какие продукты снижают тягу к курению.
По ее словам, согласно исследованиям, к ним в том числе относятся фрукты, фруктовые соки, а также молоко.
"После того как человек съедает эти продукты, желание покурить пропадает чаще, чем после других продуктов. То есть можно попробовать сделать несколько глотков молока – и, возможно, вам станет легче. Или откусить несколько кусков от яблока или от груши – возможно, что желание закурить будет меньше", – пояснила специалист.
Молоко может помочь справиться с тягой к курению из-за содержания в нем лактозы, говорит диетолог.
Еще одним продуктом, который простимулирует центры удовольствия вместо курения, является индейка. Диетолог объяснила, что в ней содержится аминокислота триптофан, которая принимает участие в выработке гормона радости и удовольствия – серотонина.
"Поэтому, с одной стороны, этот продукт дает нам определенную порцию триптофана, а значит, повышает синтез серотонина. С другой стороны, в индейке содержится витамин РР – никотиновая кислота, которая в условиях отсутствия никотина, когда мы бросаем курить, помогает нам в каком-то смысле немного компенсировать его нехватку", – рассказала врач.
Кроме того, эксперт рекомендует запастись фасолью, поскольку в ней содержатся витамины группы B, в частности витамин B6, который успокаивает нервную систему.
Тем, кто желает бросить курить, врач также рекомендует употреблять горбушу, потому что это маложирный белковый продукт, который дает хорошее насыщение. В ней содержится большое количество разных микроэлементов, в том числе хром. Он улучшает углеводный обмен в организме – усвоение клетками глюкозы, это помогает лучше контролировать насыщение, отметила диетолог. В качестве альтернативы подойдет тунец, добавила она.
Специалист также рассказала, что бросающим курить нужно контролировать количество сладкого в рационе. "Это плохо влияет и на сосуды, и в целом на все клетки нашего тела, вызывает преждевременное старение. Со сладким только одно решение проблемы – чем меньше ешь, тем меньше хочется", – подчеркнула она. Лучше выбирать фрукты, а не конфеты и печенье, советует врач.
В качестве способа переключения с мыслей о курении она также посоветовала жевать сельдерей. Во время жевания включаются жевательные мышцы, которые посылают сигналы в центр насыщения, находящийся рядом с центром удовольствия. Поэтому мозг немного успокаивается и курить хочется меньше, подытожила диетолог.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам бросить курить, а также поделился несколькими способами, как это можно сделать.
"Доктор 24": какие продукты помогут бросить курить
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