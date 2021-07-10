Диетолог назвала продукты, которые помогут бросить курить

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Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала Москве 24, какие продукты снижают тягу к курению.

По ее словам, согласно исследованиям, к ним в том числе относятся фрукты, фруктовые соки, а также молоко.

"После того как человек съедает эти продукты, желание покурить пропадает чаще, чем после других продуктов. То есть можно попробовать сделать несколько глотков молока – и, возможно, вам станет легче. Или откусить несколько кусков от яблока или от груши – возможно, что желание закурить будет меньше", – пояснила специалист.

Молоко может помочь справиться с тягой к курению из-за содержания в нем лактозы, говорит диетолог.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов В молоке содержится небольшое количество лактозы – это молочный сахар, и он стимулирует центр удовольствия в нашем мозге, конкурируя с курением. То есть именно поэтому, к сожалению, многих тянет на сладкое. Но лучше вместо сладкого выпить немного молока.

Еще одним продуктом, который простимулирует центры удовольствия вместо курения, является индейка. Диетолог объяснила, что в ней содержится аминокислота триптофан, которая принимает участие в выработке гормона радости и удовольствия – серотонина.

"Поэтому, с одной стороны, этот продукт дает нам определенную порцию триптофана, а значит, повышает синтез серотонина. С другой стороны, в индейке содержится витамин РР – никотиновая кислота, которая в условиях отсутствия никотина, когда мы бросаем курить, помогает нам в каком-то смысле немного компенсировать его нехватку", – рассказала врач.

Кроме того, эксперт рекомендует запастись фасолью, поскольку в ней содержатся витамины группы B, в частности витамин B6, который успокаивает нервную систему.





Марина Макиша врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов У курильщиков мы часто наблюдаем снижение именно этого витамина. Поэтому когда есть задача отказаться от курения, что часто сопровождается раздражением (возникает синдром абстиненции), то тогда в рацион можно смело добавить продуктов с витамином B. И фасоль – прекрасный вариант.

Тем, кто желает бросить курить, врач также рекомендует употреблять горбушу, потому что это маложирный белковый продукт, который дает хорошее насыщение. В ней содержится большое количество разных микроэлементов, в том числе хром. Он улучшает углеводный обмен в организме – усвоение клетками глюкозы, это помогает лучше контролировать насыщение, отметила диетолог. В качестве альтернативы подойдет тунец, добавила она.

Специалист также рассказала, что бросающим курить нужно контролировать количество сладкого в рационе. "Это плохо влияет и на сосуды, и в целом на все клетки нашего тела, вызывает преждевременное старение. Со сладким только одно решение проблемы – чем меньше ешь, тем меньше хочется", – подчеркнула она. Лучше выбирать фрукты, а не конфеты и печенье, советует врач.

В качестве способа переключения с мыслей о курении она также посоветовала жевать сельдерей. Во время жевания включаются жевательные мышцы, которые посылают сигналы в центр насыщения, находящийся рядом с центром удовольствия. Поэтому мозг немного успокаивается и курить хочется меньше, подытожила диетолог.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников посоветовал россиянам бросить курить, а также поделился несколькими способами, как это можно сделать.

