Далай-лама открыл, сколько часов сна нужно для здоровья

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Для поддержания здоровья Далай-лама XIV спит 9 часов. Об этом духовный лидер буддистов рассказал на онлайн-встрече с индийскими медиками.

6 июля Далай-ламе исполнилось 85 лет. Он заявил, что собирается прожить до 110–113 лет, для чего необходимо держать под контролем разум, так как эмоции оказывают влияние на состояние здоровья.

В качестве примера Далай-лама привел ситуацию, когда из-за беспокойства повышается кровяное давление и становится тяжело засыпать.

"Если говорить обо мне, то, поскольку мой ум пребывает в покое, каждую ночь я сплю очень спокойно и глубоко – 9 часов. Такой сон имеет большое значение", – приводит слова духовного лидера News.ru.

При этом Далай-лама отметил, что, помимо 9-часового сна, практикует ежедневные медитации длительностью несколько часов. Это также позитивно сказывается на спокойствии ума, необходимом для физического и ментального здоровья.

Далай-лама XIV (Лхамо Дхондруб, впоследствии Тензин Гьяцо) родился в 1935 году в деревне Такцер на северо-востоке Тибета. Его признали реинкарнацией предшественника в 1937 году, а в 1940-м возвели на престол.

Ранее ученые предупредили о риске развития деменции из-за недосыпания. В перспективе авторы исследования намерены выяснить, может ли улучшение режима сна в среднем возрасте предотвратить деменцию.

