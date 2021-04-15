Диетолог рассказала, как избежать пробуждения посреди ночи

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Индийский диетолог Пуджа Махиджа рассказала, как справиться с беспокойным сном и пробуждениями посреди ночи. Своим способом она поделилась в Instagram.

Эксперт пояснила, что часто проблемы со сном связаны с падением уровня сахара в крови, приводящим к выделению адреналина и кортизола. При этом уровень гормона сна мелатонина понижается, что может привести к преждевременному пробуждению, пояснила специалист.

Махиджа уверяет, что этого можно избежать, съев горсть орехов за час до отхода ко сну. Она пояснила, что миндаль содержит триптофан – аминокислоту, помогающую вырабатывать мелатонин. Также он богат магнием, который способствует повышению качества сна.

Ранее американский невролог Крис Уинтер назвал способ, который позволит решить многие проблемы со сном. По его словам, для этого иногда достаточно просто понизить температуру в спальне на несколько градусов.

Специалист считает, что прохлада также будет способствовать более продолжительному отдыху. А вот покупка новых подушек или пижамы вряд ли поможет избавиться от проблем со сном. Кроме того, Уинтер советует ложиться примерно в одно и то же время. Также улучшить качество сна помогут медитация, физические упражнения и сокращение употребления алкоголя, добавил специалист.