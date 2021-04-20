Ученые предупредили о риске развития деменции из-за недосыпания

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Регулярный недосып в среднем возрасте может привести к деменции в старости. Такой вывод озвучили европейские ученые в опубликованной в журнале Nature Communications статье.

Исследователи из Франции, Великобритании и Финляндии под руководством Северин Сабиа из французского Национального института здоровья и медицинских исследований проанализировали данные второго когортного исследования Уайтхолла, которое проводилось в 1985–1988 годах в Великобритании.

Целью исследования было выявление социальных факторов, оказывающих влияние на здоровье и уровень смертности. Под наблюдением оказались свыше 10 тысяч госслужащих в возрасте от 35 до 55 лет, среди которых две трети составили мужчины и треть – женщины. Исследование продолжается до сих пор.

Одним из параметров, который анализировали ученые, была средняя продолжительность сна. Оценку доверили испытуемым, для точности некоторые использовали акселерометры.

Общий объем выборки составил 7959 человек, за которыми наблюдали не менее 25 лет. Деменция диагностирована у 521 испытуемого.

"Хотя известно, что зарождающаяся деменция влияет на циклы сна и бодрствования, вопрос о том, влияют ли параметры сна в среднем возрасте на позднюю деменцию, оставался до сих пор предметом дискуссий, поскольку большинство исследований не учитывали возраст при оценке продолжительности сна", – отметили исследователи.

Авторы статьи проанализировали людей из трех возрастных групп: 50-, 60- и 70-летних. В каждой группе вне зависимости от социально-демографических, поведенческих и прочих провоцирующих факторов более склонными к развитию деменции (на 30%) оказывались те, кто спал шесть или менее часов в сутки. Нормальной исследователи обозначили продолжительность сна в семь и более часов в сутки.

Для большинства выявляемых случаев деменции нарушение сна – классический симптом. Теперь же ученые доказали, что режим сна в более молодом возрасте, до начала проявления старческих нейродегенеративных проявлений, может способствовать развитию этого заболевания, а правильный режим сна имеет важное значение для здоровья мозга в любом возрасте.



В перспективе авторы исследования намерены выяснить, может ли улучшение режима сна в среднем возрасте предотвратить деменцию.

Ранее доцент кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Михаил Полуэктов рассказал, что регулярный недосып повышает риск возникновения артериальной гипертонии на 60%, а также увеличивает вероятность развития хронической сердечной недостаточности и может привести к инфаркту миокарда.