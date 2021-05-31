Доктор Румянцев призвал работодателей мотивировать сотрудников бросить курить

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Главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Рогачева Александр Румянцев рекомендовал работодателям помочь сотрудникам отказаться от вредных привычек, но назвал нарушением прав трудящихся отказ принимать на работу курильщиков.

"Руководители предприятий могли бы оплачивать работникам посещение фитнес-клуба, путевки в санаторий, чтобы они укрепили свое здоровье и чувствовали себя лучше. Тогда и курить не захочется. Такие меры были бы весомым вкладом в борьбу с курением. А государство могло бы поощрять такие компании, который вдохновляют сотрудников вести здоровый образ жизни", – сообщил Румянцев.

Он отметил преимущества, которые дает отказ от курения.

"В некурящем коллективе выше производительность труда, работники не отлучаются на бесконечные перекуры. Вероятность хронических заболеваний у свободного от зависимостей человека гораздо меньше, чем у курильщика, поэтому ему не потребуется больничный. Кроме того, он быстро и успешно мыслит, у него много энергии", – добавил врач.

При этом Румянцев назвал нарушением прав трудящихся отказ принимать на работу курильщиков. По словам доктора, работодатели должны оценивать профессиональные качества кандидата. Подобные ограничения в приеме на работу фактически являются ущемлением прав человека.

31 мая отмечается Всемирный день без табака. По данным Всемирной организации здравоохранения, в России курят 28,3% россиян (34,2 миллиона жителей). Ежегодно в России умирают 330–400 тысяч человек в России от болезней, связанных с курением.

В начале мая главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн заявил, что госпрограмма по борьбе с курением на 2019–2035 годы уже демонстрирует положительный эффект. Эксперт допустил, что в дальнейшем потребление табака будет только снижаться.

В январе 2021 года вступили в силу поправки к антитабачному закону, которые запрещают продажу в интернете стиков для устройств для нагревания табака и жидкостей для электронных сигарет. Стало невозможно купить дистанционно никотиносодержащую продукцию, а также кальяны.