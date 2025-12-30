Форма поиска по сайту

30 декабря, 17:03

Культура

Похороны актрисы Брижит Бардо пройдут 7 января

Фото: ТАСС/AP/Laurent Rebours

Похороны французской актрисы Брижит Бардо состоятся 7 января, сообщила мэрия Сен-Тропе, где находится ее вилла.

Вместе с тем утром 6 января в здании мэрии откроют памятную книгу для записей. Церемония начнется 7-го числа в 11:00 по местному времени (13:00 по московскому) в церкви Успения Богородицы. Доступ на мессу будет ограничен кругом родственников и специально приглашенных.

Тем не менее из церкви будет организована трансляция. Кадры с похорон будут показаны в прямом эфире на больших экранах на центральной площади города и в порту.

Французская актриса скончалась на 92-м году жизни 28 декабря. До этого она была доставлена в больницу "Сен-Жан" во французском Тулоне.

Местом последнего упокоения Бардо станет кладбище Сен-Тропе, расположенное на берегу моря недалеко от центра города. На нем же похоронены ее родители, а также ряд других знаменитостей, включая музыканта и продюсера Эдди Барклая и певца Пьера Башле.

Актриса упокоится в склепе недалеко от могилы режиссера Роже Вадима, ее первого мужа. Именно он, как сама говорила Бардо, "сделал ее той, кем она стала", сняв ее в фильме "Бог создал женщину" (1956). Эта картина принесла актрисе мировую славу, собрав 33 миллиона зрителей по всему миру, в том числе 16,9 миллиона в США.

