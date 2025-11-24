Var-Matin: актриса Брижит Бардо находится в больнице в Тулоне

24 ноября, 20:25Шоу-бизнес
Фото: Getty Images/Franco Origlia
Французская актриса и певица Брижит Бардо доставлена в больницу "Сен-Жан", которая расположена во французском Тулоне. Об этом сообщает газета Var-Matin со ссылкой на источники.
По предварительным данным, 91-летняя актриса находится в медучреждении уже примерно 10 дней. При этом причина госпитализации Бардо не раскрывается.
В конце сентября 2025 года актрису также доставляли в больницу с "тяжелым заболеванием". В медучреждении Бардо провела более 3 недель. За это время ей провели операцию.
Тогда СМИ сообщали, что состояние актрисы вызывало обеспокоенность у врачей. Несмотря на это, в середине октября Бардо была выписана.