Var-Matin: актриса Брижит Бардо находится в больнице в Тулоне

Фото: Getty Images/Franco Origlia

Французская актриса и певица Брижит Бардо доставлена в больницу "Сен-Жан", которая расположена во французском Тулоне. Об этом сообщает газета Var-Matin со ссылкой на источники.

По предварительным данным, 91-летняя актриса находится в медучреждении уже примерно 10 дней. При этом причина госпитализации Бардо не раскрывается.

В конце сентября 2025 года актрису также доставляли в больницу с "тяжелым заболеванием". В медучреждении Бардо провела более 3 недель. За это время ей провели операцию.

Тогда СМИ сообщали, что состояние актрисы вызывало обеспокоенность у врачей. Несмотря на это, в середине октября Бардо была выписана.

