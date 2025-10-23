Актриса Бриджит Бардо отреагировала на слухи о своей смерти

Фото: AP Photo/Remy de la Mauviniere

Французская актриса, певица и модель Бриджит Бардо отреагировала на слухи о своей смерти, передает "Газета.ру" со ссылкой на ее страницу в Х.

"Я не знаю, какой идиот распространил эту фейковую новость о моей кончине сегодня вечером, но знайте, что со мной все в порядке, и я не собираюсь уходить. Для тех, у кого есть уши", – заявила артистка.

Бардо 91 год. За 21 год актерской карьеры она снялась в 45 фильмах, а также записала более 70 песен. С 1973-го она посвятила себя работе собственного фонда по защите прав животных.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бардо три недели находилась в частной больнице. Как сообщалось, за это время ей провели операцию из-за тяжелого заболевания. При этом утверждалось, что ее состояние вызывает беспокойство. Через несколько дней стало известно, что актрису выписали.

