Бывший супруг актрисы Бриджит Бардо скончался во Франции

Фото: Gamma-Rapho via Getty Images/Alain BENAINOUS

Бывший супруг актрисы Бриджит Бардо, актер, продюсер и художник Жак Шаррье скончался во Франции. Об этом сообщает издание ParisMatch.

Ему было 88 лет. Причины смерти в публикации не указываются.

Шаррье родился 6 ноября 1936 года в городе Мец, расположенном на северо-востоке Франции. Изначально он хотел стать военным, но в 1953-м поступил в "Школу изящных искусств", где освоил профессию керамиста.

Уже через три года актера пригласили на роль Фредерика в постановке произведения Альфонса Доде. Успех вдохновил Шаррье на переезд в Париж. Дебют в кино произошел в 1958 году с роли в фильме "Судебная полиция".

Популярность ему принесла главная роль в комедии Кристиана-Жака "Бабетта идет на войну". Именно на съемках этой картины Шаррье познакомился с Бардо, с которой обручился в 1959 году. Брак пары продлился четыре года, за которые у них родился сын Николя-Жак Шаррье.