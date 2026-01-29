29 января, 14:51Общество
Нейрохирурги Подмосковья спасли ребенка с 10-сантиметровой кистой головного мозга
Фото: mz.mosreg.ru
Врачи ДНКЦ имени Л. М. Рошаля удалили 4-летнему ребенку кистозное образование правого полушария головного мозга размером около 10 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного Минздрава.
Заведующий нейрохирургическим отделением Руслан Текоев рассказал, что киста механически раздражала и сдавливала окружающую ткань мозга, что становилось причиной эпилептических приступов.
В ходе операции медики сделали небольшой разрез на лбу пациента для доступа к полостям мозга. Через него они нашли, а затем удалили кисту, которая блокировала естественные пути оттока жидкости. Для восстановления циркуляции хирурги создали новое отверстие в дне желудочка мозга.
Вмешательство прошло успешно и не вызвало осложнений. После лечения ребенка выписали домой.
Ранее подмосковные врачи удалили 15-летнему подростку опухоль в области малоберцовой кости. Новообразование достигло размеров 9 сантиметров. Во время операции специалисты удалили опухолевидное образование, сохранив при этом полную функцию ноги.
