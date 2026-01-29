Bild: турист из Германии "впал в буйство" на грузовом судне и умер

Фото: ТАСС/IMAGO/CFOTO

Путешествовавший на грузовом судне мужчина из Германии неожиданно "впал в буйство" и напал на экипаж. Об этом сообщила газета Bild.

Уточняется, что 60-летний немец отправился в круиз на контейнеровозе Ida Rambow. Ночью 26 января корабль находился рядом с Данией, когда пассажир начал вести себя агрессивно. Он вынудил персонал забаррикадировать двери. Однако когда они смогли проверить его состояние, мужчина лежал на палубе без признаков жизни.

Отмечается, что прилетевшие на вертолете спасатели эвакуировали пострадавшего в тяжелом состоянии, а медики подтвердили, что турист не выжил. Смерть мужчины не была насильственной, поскольку он упал сам, а беспокойное поведение появилось из-за состояния здоровья. При этом полиция не раскрывает точные причины случившегося.

Ранее пожилые супруги из Великобритании погибли во время отпуска на Мальдивах. Трагедия произошла при погружении с аквалангом. Женщина скончалась вскоре после погружения, а ее муж умер через три дня в реанимации. Пара приезжала отдохнуть на остров не менее 60 раз.

