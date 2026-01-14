Пара пенсионеров погибла во время погружения с аквалангом на Мальдивах

Фото: 123RF.com/jagcz

Пожилые супруги из Великобритании погибли во время отпуска на Мальдивах. Трагедия с 70-летней Элейн и 71-летним Малкольмом Ричмондом произошла при погружении с аквалангом, пишет aif.ru со ссылкой на The Sun.

"Супружеская пара из Инкерсолла, который недалеко от Честерфилда, Дербишир, праздновала Рождество на острове в Индийском океане, где они и погибли", – говорится в материале.

В администрации отеля, где жили супруги, уточнили, что Элейн скончалась вскоре после погружения, а ее муж умер через три дня в реанимации. Пара приезжала отдохнуть на остров не менее 60 раз, только в 2025 году на излюбленном курорте они бывали трижды.

Точная причина их гибели неизвестна. Расследование начнется 30 января, за день до этого состоятся прощание и похороны супругов.

Ранее мощные волны, обрушившиеся на побережье испанского острова Тенерифе, унесли жизни трех человек. Среди погибших – 79-летняя гражданка Нидерландов, 43-летний житель Ла-Оротавы и еще один мужчина. Кроме того, еще 15 человек пострадали.