The Standard: в Таиланде турист разбил стеклянную дверь и умер

Турист из Австралии разбил стеклянную дверь в ресторане тайского курорта Пхукет и умер из-за кровопотери, сообщает портал The Standard.

По данным СМИ, инцидент произошел 11 декабря в турецком ресторане "Каппадокия" в районе Карон. На записях с камер видеонаблюдения, полученных правоохранителями, видно, что мужчина обедал один, а затем стал вести себя странно: неоднократно кивал и качал головой.

Сотрудники ресторана подошли к туристу для оказания помощи, однако тот резко встал, начал кричать и паниковать, а затем врезался головой в стеклянную дверь. От удара она разбилась, и турист оказался на улице, рассказали журналисты.

На место происшествия вызвали полицию и спасателей, которые заметили глубокую рану на правой ноге иностранца. Травма оказалась смертельной.

Полиция расследует причину случившегося и выясняет, употреблял ли мужчина алкоголь или наркотики, а также есть ли у него проблемы с психическим здоровьем. Местные власти устанавливают контакт с семьей погибшего.

