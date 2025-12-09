Daily Mail: пассажир круизного лайнера выпил 33 коктейля и умер

Фото: 123RF.com/nijieimu

Отдыхавший на лайнере круизной компании Royal Caribbean мужчина выпил 33 алкогольных коктейля и умер, сообщило издание Daily Mail.

По данным СМИ, инцидент произошел в декабре 2024 года, однако новые подробности появились недавно. 35-летний Майкл Вирджил из Флориды вместе с невестой и 7-летним сыном отправился в круиз на судне Navigator of the Seas.

В ходе путешествия мужчине за один день подали в разных барах 33 коктейля, после потребления которых он начал вести себя неадекватно: сорвал с себя одежду, стал биться в двери каюты и угрожать попутчику, рассказали журналисты.

Утверждается, что охрана скрутила Вирджила и ввела ему успокоительное средство, после чего у него остановились дыхание и сердцебиение. Семья погибшего требует от туристической компании возмещения ущерба за расходы на похороны и лечение, а также душевные страдания, говорится в материале.

Ранее в Новой Зеландии мужчина вернулся домой с работы с упаковкой канадского пива, после первого глотка которого его самочувствие ухудшилось. По словам журналистов, его доставили в больницу, где он впал в кому, а затем умер. Во время расследования выяснилось, что в напитке содержался жидкий метамфетамин.