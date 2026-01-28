Форма поиска по сайту

28 января, 17:45

Политика
Эксперт Макаркин: смещение "Часов Судного дня" не говорит о приближении ядерной войны

Тик-так: нужно ли определять риск ядерной войны по "Часам Судного дня"

Стрелки "Часов Судного дня" перевели на 4 секунды ближе к "ядерной полуночи", сообщили СМИ. Действительно ли угроза настолько реальна, в материале Москва 24.

"Мир близок к глобальной катастрофе"

Фото: AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

"Часы судного дня" перевели на 4 секунды вперед, после чего они показывают 23:58:35. Таким образом, до "ядерной полуночи" осталось 85 секунд, сообщили организаторы проекта из журнала "Бюллетень ученых-атомщиков".

Часы показывают, насколько, по мнению специалистов, человечество близко к глобальной катастрофе. Столь короткий срок стал антирекордом за всю историю их существования начиная с 1947 года. Предыдущий был установлен в январе 2025-го, когда стрелки показывали 89 секунд до полуночи.

Год назад мы предупреждали, что мир опасно близок к глобальной катастрофе и что любая задержка в изменении курса увеличивает ее вероятность.
из заявления совета по безопасности журнала "Бюллетень ученых-атомщиков"

Решение перевести стрелки авторы проекта обосновали агрессивными действиями ядерных держав, упадком системы контроля над вооружениями и конфликтами на Украине и Ближнем Востоке.

"Тем временем конкуренция между крупными державами переросла в полномасштабную гонку вооружений, о чем свидетельствует увеличение количества ядерных боеголовок и платформ в Китае, а также модернизация систем доставки ядерного оружия в США, России и Китае", – отмечают аналитики.

Также представители экспертного совета обратили внимание на новую американскую систему противоракетной обороны "Золотой купол". По их мнению, она способна спровоцировать гонку вооружений в космосе. Кроме того, специалисты отметили, что на данный момент не ведутся переговоры в сфере стратегической стабильности, контроля над вооружениями и разоружения.

Однако ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не разделил точку зрения, что современный мир стал ближе к ядерной войне. Таким образом, он прокомментировал испытания ракет "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон", а также поручение Владимира Путина о потенциальной возможности начала работ по подготовке ядерных испытаний.

В то же время о скорых тестах ядерного оружия ранее говорил президент США Дональд Трамп. При этом он не уточнил, будет ли предусмотрен реальный взрыв устройства.

"Эмоциональное предупреждение"

Фото: 123RF.com/valeriiiavtushenko

Проект "Часы Судного дня" является символическим и позволяет визуализировать глобальные угрозы, стоящие перед человечеством. Об этом Москве 24 рассказал инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов" Андрей Ожаровский.

Специалист отметил, что в состав участников проекта входят в том числе нобелевские лауреаты. При этом он является в большей степени просветительским, а не исследовательским.

"Это попытка ученых предупредить как лиц, принимающих решения, так и обычных граждан о существующих рисках. Например, эксперты журнала выделили несколько крупных явлений, которые представляют угрозу для человечества: кроме наличия ядерного оружия у многих стран, это и изменения климата, биологические угрозы и потенциально опасные технологии, включая искусственный интеллект.

"Часы Судного дня" – это не пугалки. Существует мировой консенсус, подтверждаемый даже лидерами держав, о том, что в ядерной войне не может быть победителей. Ученые, стоящие за проектом, выступают с последовательной позицией: если мировые политики признают опасность, они должны сделать следующий шаг – отказаться от ядерного оружия. Единственный смысл существования ядерного оружия – уничтожение человечества.
Андрей Ожаровский
инженер-физик, эксперт программы "Безопасность радиоактивных отходов"

"Ученые, стоящие за проектом, выступают с последовательной позицией: если мировые политики признают опасность, они должны сделать следующий шаг – отказаться от ядерного оружия", – добавил специалист.

Ожаровский подчеркнул, что в отличие от других видов оружия массового поражения, таких как химическое и бактериологическое, ядерное не запрещено международными конвенциями. При этом, увидев, что его обладатели не хотят отказываться от такого арсенала, завладеть им могут захотеть и другие страны.

"Мы привыкли жить в ситуации риска, и из-за этой привычки он начинает казаться психологически приемлемым. Однако вероятность ядерной войны остается реальной, пока хоть одна страна обладает таким оружием", – сказал Ожаровский.

Однако, по словам политолога Юрия Светова, власти мировых держав не ориентируются на предупреждения ученых.

"Прямое доказательство этому – заявление бывшего премьер-министра Великобритании Лиз Трасс, которая сообщила о готовности "нажать ядерную кнопку", – напомнил эксперт в разговоре с Москвой 24.

По его словам, из-за такого безответственного поведения некоторых политиков угроза ядерной войны становится ближе.

"К проекту "Часы Судного дня" нельзя относиться как к чему-то политическому. Это крик человечества от тех, кто понимает, о чем речь. В ядерной войне, которую называют третьей мировой, не будет победителей. Смысл часов не в том, чтобы им верили или не верили, а в том, чтобы предупредить о смертельной опасности. Ученые не могут запретить войну, они могут только предупредить", – сказал Светов.

Фото: legion-media.com/Tribune Content Agency LLC

При этом первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин в беседе с Москвой 24 высказал мнение, что паника по поводу "Часов Судного дня" и разговоров о приближающихся рисках ядерной войны явно преувеличена.

"Эти часы появились еще во время "холодной войны", когда существовала более напряженная обстановка в мире и глобальное противостояние Советского Союза и США. Тогда был совершенно другой уровень ядерных арсеналов и огромное количество ракет с обеих сторон, но ничего страшного не произошло. Разумный подход все-таки возобладал", – объяснил свою позицию эксперт.

Тревожные сигналы, о которых идет речь, – это, скорее, позиция научного сообщества, обеспокоенного обострением международной обстановки в условиях, когда у ряда стран есть такое оружие. Но я бы не стал драматизировать: скорее, это эмоциональное предупреждение в наглядной форме, а не ужасный прогноз. Когда мы говорим о таком экстраординарном событии, как ядерная война, понятно, что возникает логическое понимание запредельных рисков.
Алексей Макаркин
первый вице-президент Центра политических технологий

По мнению политолога, на сегодняшний момент никто не готов к принятию столь серьезных политических решений. Эксцессы и случайности же в этой сфере исключены, так как в отрасли работают профессионалы, которые не допустят негативных последствий, заключил Макаркин.

