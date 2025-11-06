Песков не согласился, что мир стал ближе к ядерной войне, чем в 1962 году

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

В Кремле не считают, что современный мир стал ближе к ядерной войне, чем в период Карибского кризиса в октябре 1962 года. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы не стали бы приходить к таким заключениям", – цитирует Пескова ТАСС.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал недавние испытания ракет "Буревестник" и подводного аппарата "Посейдон", который уже стали называть "оружием Судного дня", а также поручение Владимира Путина о проработке возможности начала работ по подготовке ядерных испытаний.

О завершении тестирования крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" Путин сообщил 26 октября. Он рассказал, что это оружие является уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире. Также глава государства поручил начать подготовку инфраструктуры для размещения ракет.

Кроме того, Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам РФ внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Это произошло вскоре посте того, как президент США Дональд Трамп приказал Пентагону приступить к испытаниям американского ядерного оружия.