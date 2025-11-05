Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 18:47

Политика
Главная / Новости /

Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовить их

Песков пояснил поручение Путина о ядерных испытаниях

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься", – объяснил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, Путин не ставил конкретных сроков на то, чтобы получить доклад о необходимости начала подготовки к ядерным испытаниям. Песков отметил, что времени потратят столько, сколько будет необходимо для понимания намерений США.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что поручение Путина является недвусмысленным сигналом США в ответ на "бряцания мускулами".

Он подчеркнул, что заявления президента США Дональда Трампа могут "открыть ящик Пандоры, но с атомными боеголовками", а также запустить цепную ответную реакцию и дестабилизировать сферу глобальной стратегической стабильности.

Слуцкий также добавил, что Россия сохраняет приверженность мораторию на проведение ядерных испытаний, но это будет продолжаться, пока не будет угрозы безопасности страны.

"Если в результате придется возобновлять ядерные испытания – это станет ответной мерой по защите нашей страны", – заключил парламентарий.

Трамп поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия 30 октября. Глава Белого дома подчеркнул, что у США этого вида вооружений больше, чем у кого бы то ни было. Однако до этого момента американская сторона не проводила испытаний с ним.

В ответ министр обороны России Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". По его словам, Вашингтон последовательно выходит из договоров по стратстабильности.

Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Президент указал на то, что необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ.

Путин собрал очное заседание Совбеза

Читайте также


властьполитика

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика