Песков: Путин поручил изучить целесообразность ядерных испытаний, а не готовить их

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин в ходе совещания с членами Совбеза дал поручение изучить целесообразность ядерных испытаний, а не начать подготовку к ним, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент поручил проработать вопрос о целесообразности начала подготовки к таким испытаниям. Вот чем сейчас будут заниматься", – объяснил представитель Кремля, слова которого приводит ТАСС.

Кроме того, Путин не ставил конкретных сроков на то, чтобы получить доклад о необходимости начала подготовки к ядерным испытаниям. Песков отметил, что времени потратят столько, сколько будет необходимо для понимания намерений США.

В свою очередь, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил РИА Новости, что поручение Путина является недвусмысленным сигналом США в ответ на "бряцания мускулами".

Он подчеркнул, что заявления президента США Дональда Трампа могут "открыть ящик Пандоры, но с атомными боеголовками", а также запустить цепную ответную реакцию и дестабилизировать сферу глобальной стратегической стабильности.

Слуцкий также добавил, что Россия сохраняет приверженность мораторию на проведение ядерных испытаний, но это будет продолжаться, пока не будет угрозы безопасности страны.

"Если в результате придется возобновлять ядерные испытания – это станет ответной мерой по защите нашей страны", – заключил парламентарий.

Трамп поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия 30 октября. Глава Белого дома подчеркнул, что у США этого вида вооружений больше, чем у кого бы то ни было. Однако до этого момента американская сторона не проводила испытаний с ним.

В ответ министр обороны России Андрей Белоусов назвал целесообразным немедленно начать подготовку к полномасштабным ядерным испытаниям на полигоне "Новая Земля". По его словам, Вашингтон последовательно выходит из договоров по стратстабильности.

Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам и гражданским ведомствам внести предложения о возможности подготовки к испытаниям ядерного оружия. Президент указал на то, что необходимо собрать дополнительную информацию по данному вопросу, провести ее анализ.

