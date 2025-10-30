ООН выступила против испытаний ядерного оружия после заявлений Трампа

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

ООН выступает против испытаний ядерного оружия на фоне заявлений президента США Дональда Трампа и призывает избегать эскалации, которая может привести к катастрофическим последствиям. Об этом сообщил зампредставителя генсека ООН Фархан Хак.

"Генеральный секретарь неоднократно заявлял, что нынешние ядерные риски уже угрожающе высоки, и необходимо избегать любых действий, которые могут привести к просчетам", – цитирует его РИА Новости.

Хак добавил, что ядерные испытания не могут быть разрешены ни при каких обстоятельствах.

Трамп поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия 30 октября. Глава Белого дома подчеркнул, что у США этого вида вооружений больше, чем у кого бы то ни было. Однако до этого момента американская сторона не проводила испытаний с ним.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что Штаты являются суверенной страной, которая имеет право на независимые решения. Однако он вспомнил слова Владимира Путина, который подчеркивал, что Москва будет действовать соответственно ситуации в случае, если какое-либо государство нарушит международный мораторий на ядерные испытания.

