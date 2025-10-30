Захарова заявила, что "Буревестник" стал ответом на агрессивные действия НАТО

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Разработка крылатой ракеты "Буревестник" стала ответом на дестабилизирующий характер действий НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается систем, подобных "Буревестнику", то, как уже неоднократно заявлялось российским руководством, их разработка носит вынужденный характер", – цитирует ее ТАСС.

Кроме того, испытания новой ракеты направлены на поддержание эффективности и надежности национальных сил и средств стратегического сдерживания, резюмировала Захарова.

О завершении испытаний крылатой ракеты стало известно 26 октября. Владимир Путин заявлял, что это оружие является уникальным изделием, которого нет ни у кого в мире.

После этого американский лидер Дональд Трамп сообщил, что решил возобновить ядерные испытания в качестве ответа на аналогичные действия со стороны других государств.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва и Вашингтон не вступили в новую гонку вооружений, несмотря на испытания "Буревестника" и заявления американского лидера.

