WSJ: возобновление испытаний ядерного оружия США станет подарком для РФ и Китая

Фото: 123RF.com/alonesdj

Решение США возобновить испытания ядерного оружия может обернуться на пользу РФ и КНР, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на публикацию Wall Street Journal (WSJ).

Главный эксперт по оружию массового уничтожения в Совете национальной безопасности экс-президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор в беседе с журналистами напомнил, что Москва и Пекин сами разрабатывают новые типы ядерного оружия, а значит извлекут пользу от возобновления испытаний со стороны Штатов.

Сеймор считает, что для обеспечения надежности ядерного арсенала США нет необходимости в проведении испытаний.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что поручил немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Позже он объяснил, что принял такое решение в качестве ответа на аналогичные действия со стороны других государств.

В это же время глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл считает, что Вашингтон не имеет технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний, прерванных в 1992 году. Эксперт выразил мнение, что Трамп дезинформирован и оторван от реальности. По его словам, для новых испытаний на бывшем полигоне в Неваде потребуется по меньшей мере 36 месяцев.

