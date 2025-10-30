Картаполов предрек эпоху непредсказуемости при ядерных испытаниях США

Фото: AP Photo/John Hamilton

Проведение ядерных испытаний со стороны США может вернуть эпоху непредсказуемости и открытого противостояния, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что необходимо понимать, о каком испытании идет речь, поскольку есть соглашения о том, что их нельзя проводить путем подрыва ядерных зарядов – ни подземных, ни атмосферных, ни подводных и прочих. Такие договоры заключались для того, чтобы понизить планку противостояния, которое "потихоньку возвращается".

"В конце концов мы жили в такой ситуации, когда было два блока, когда была холодная война. Ничего хорошего в этом нет, но и страшного особо ничего в этом нет. По крайней мере все понятно, без фальшивых улыбок, ненужных объятий и пакостей за спиной", – заключил Картаполов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решил возобновить ядерные испытания в качестве ответа на аналогичные действия со стороны других государств.

Он напомнил, что у американцев ядерного оружия больше, чем у кого бы то ни было, однако до этого момента США не проводили испытаний с соответствующим вооружением. О месте и времени глава Белого дома пообещал объявить позже.

