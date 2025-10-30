Трамп объяснил решение возобновить ядерные испытания ответной мерой

Фото: whitehouse.gov

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что решил возобновить ядерные испытания в качестве ответа на аналогичные действия со стороны других государств. Этот комментарий глава государства дал на борту самолета по пути в Вашингтон, передает ТАСС.

Глава Белого дома напомнил, что у США ядерного оружия больше, чем у кого бы то ни было. Однако до этого момента американская сторона не проводила испытаний с соответствующим вооружением.

"Мы приостановили это (испытания ядерного оружия. – Прим. ред.) много лет назад, но в условиях, когда все проводят испытания, я полагаю, что будет уместным нам тоже это делать", – объяснил Трамп.

Президент США пообещал объявить позднее информацию о месте и времени ядерных испытаний. Он напомнил, что у Штатов "есть полигоны" для этого.

При этом американский лидер не считает возросшими ядерные риски после того, как он поручил Пентагону приступить к испытаниям ядерного оружия. Он подчеркнул, что выступает за разоружение.

Ранее Владимир Путин рассказал об "огромном успехе", которого удалось достичь во время испытаний подводного безэкипажного комплекса "Посейдон" с ядерной энергетической установкой. По его словам, в мире нет подобного аппарата по скоростям и по глубинам движения. Кроме того, как отметил президент, торпеду невозможно перехватить.

Также Путин объявил о завершении испытаний крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергоустановкой. Он дал поручение начать подготовку инфраструктуры для ее размещения.

