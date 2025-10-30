В США считают, что у Вашингтона нет оснований для возобновления ядерных испытаний

Фото: depositphotos/BrandonSeidel

Соединенные Штаты Америки не имеют технических, военных или политических оснований для возобновления ядерных испытаний. Об этом в интервью ТАСС заявил глава американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрил Кимболл.

По словам эксперта, президент США Дональд Трамп "дезинформирован и оторван от реальности", так как у Штатов нет технических, военных или политических причин возобновлять ядерные испытания, прерванные в 1992 году.

Кимболл отметил, что для возобновления подземных ядерных испытаний на бывшем полигоне в Неваде, потребуется по меньшей мере 36 месяцев.

Также эксперт напомнил, что США присоединились к Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, который обязаны соблюдать.

Ранее Трамп заявил, что поручил Пентагону немедленно приступить к испытаниям ядерного оружия. Он отметил, что США обладают самым крупным арсеналом ядерного оружия. Однако Китай может сравняться со Штатами в течение пяти лет.