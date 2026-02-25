25 февраля, 12:17Общество
Рособрнадзор объявил предостережения семи вузам
Фото: depositphotos/kasto
Рособрнадзор вынес предостережения семи российским вузам о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.
Образовательным организациям предложено принять меры по соблюдению норм в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.
В список вошли МГАХИ имени Сурикова, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Московский государственный университет геодезии и картографии и другие.
Ранее Рособрнадзор принял решение запретить прием в один вуз, а также объявил предостережения еще шести. Уточнялось, что запрет на прием был вынесен в отношении ОО ВО (Ассоциация) Кисловодского гуманитарно-технического института.