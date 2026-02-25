Рособрнадзор объявил предостережения семи вузам

Фото: depositphotos/kasto

Рособрнадзор вынес предостережения семи российским вузам о недопустимости нарушений обязательных требований. Информация об этом опубликована на официальном сайте ведомства.

Образовательным организациям предложено принять меры по соблюдению норм в рамках федерального государственного контроля в сфере образования.

В список вошли МГАХИ имени Сурикова, Институт специальной педагогики и психологии, Пермский государственный национальный исследовательский университет, Российско-Таджикский (Славянский) университет, Московский государственный университет геодезии и картографии и другие.

Ранее Рособрнадзор принял решение запретить прием в один вуз, а также объявил предостережения еще шести. Уточнялось, что запрет на прием был вынесен в отношении ОО ВО (Ассоциация) Кисловодского гуманитарно-технического института.