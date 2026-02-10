Форма поиска по сайту

10 февраля, 05:25

Политика
Депутат ГД Смолин предложил проанализировать отток студентов из РФ за рубеж

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

В России необходимо проводить анализ оттока студентов и выпускников вузов за рубеж, чтобы определить контрольные цифры приема в учебные заведения и разрешения на платный набор. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина.

Депутат привел исследование научного руководителя Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова, согласно которому еще на стадии бакалавриата примерно половина самых успешных студентов ведущих российских вузов уезжала за рубеж.

"Сейчас у нас цифровизация, миграционная служба практически все знает, и можно было бы при определении контрольных цифр приема и разрешения на платный набор учитывать, какое количество студентов в период обучения, и, скажем, выпускников в первые два года после окончания обучения уезжают за рубеж на постоянное место жительства", – указал Смолин.

По словам депутата, выделяя контрольные цифры приема в вузы, следует учитывать, где работают выпускники в дальнейшем – в России или за рубежом. Смолин призвал отдавать преимущество тем, кто готовит специалистов для своей страны.

"Даже при меньших баллах ЕГЭ человек, который остается в своей стране, принесет ей больше пользы, чем человек, который с высокими баллами ЕГЭ уехал за рубеж и развивает науку, человеческий потенциал, экономику в других странах", – подчеркнул парламентарий.

Ранее в вузах России сократили 47 тысяч платных мест. Это 13% от количества платных мест направлений, которые были добавлены в перечень. В основном сокращение коснулось негосударственного сектора образования и таких направлений, как "Реклама", "Связи с общественностью", "Юриспруденция" и "Экономика".

В свою очередь, Минздрав утвердил количество минимальных баллов ЕГЭ для поступления в медицинские вузы страны. К примеру, для приема в Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова на "сестринское дело" нужно набрать минимум 40 баллов по русскому языку, биологии и химии.

В России учителей могут обязать следить за соцсетями учеников

