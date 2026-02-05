Форма поиска по сайту

05 февраля, 10:58

Общество

Минобрнауки сократило 47 тыс платных мест в российских вузах

Фото: ТАСС/NEWS.ru/Наталья Шатохина

В вузах России сократили 47 тысяч платных мест. Об этом говорится на сайте Минобрнауки.

В сообщении сказано, что это 13% от количества платных мест направлений, которые были добавлены в перечень. В основном сокращение касается негосударственного сектора образования и таких направлений, как "Реклама", "Связи с общественностью", "Юриспруденция" и "Экономика".

Ранее Минобрнауки представило новые поправки к законопроекту о порядке приема в университеты на 2026/27 учебный год. Согласно документу, с 2026 года абитуриенты не смогут подать документы на зачисление через сайты вузов. Эта возможность будет доступна только через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах".

Кроме того, с нового учебного года квоты на обучение будут выделяться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и программ. Свободные места передадут участникам спецоперации или предоставят учащимся в формате общего конкурса.

В вузах России может появиться дисциплина "Русский язык как государственный"

