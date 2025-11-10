Минобрнауки: документы в вуз можно будет подать только через "Госуслуги" или лично

Фото: depositphotos/kasto

Министерство науки и высшего образования РФ представило новые поправки к законопроекту о порядке приема в университеты на 2026/27 учебный год. Об этом сообщает "Российская газета", ссылаясь на документ.

Основное изменение связано с тем, что теперь абитуриенты не смогут подать документы на зачисление через сайты вузов. Со следующего года такая возможность будет доступна лишь через суперсервис "Поступление в вуз онлайн" на "Госуслугах". Помимо этого, выпускники смогут лично посетить приемную комиссию.

Нововведения коснулись и целевого набора в вузах. В частности, с нового учебного года квоты будут выделяться с указанием конкретных заказчиков, форм обучения и программ. Незаполненные места передадут участникам спецоперации, а также предоставят учащимся в формате общего конкурса.

Более того, теперь выпускники колледжей смогут поступать по внутренним экзаменам лишь в случае, если профиль их университета совпадает с направлением среднего профессионального образования. В иных ситуациях учащиеся должны сдать ЕГЭ.

Также ведомство считает, что нужно увеличить количество бюджетных мест на инженерных, медицинских и сельскохозяйственных направлениях. Кроме того, ведомство планирует расширить список специальностей, в рамках которых абитуриентам предстоит в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.

В 2027 году российские вузы собираются перевести на новую модель высшего образования. Замглавы Минобрнауки РФ Дмитрий Афанасьев уточнил, что для этого ведомство готовит системные изменения, требующие внесения поправок в закон об образовании.

С мая 2023 года новую модель в пилотном режиме тестируют 6 университетов. Нововведения включают разделение на базовое и специализированное высшее образование, а также включение аспирантуры в отдельный вид профобразования, который направлен на подготовку научно-педагогических и исследовательских кадров.