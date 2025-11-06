Более 10% студентов вузов РФ отчислились в 2024/25 учебном году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Каждый десятый студент принял решение об отчислении из вуза по разным причинам в 2024/25 учебном году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

Всего в минувшем сезоне в российских университетах обучались 4,6 миллиона студентов, из которых по болезни выбыли 1 092, по собственному желанию – 157 583, из-за неуспеваемости – 186 132, а по другим причинам – 147 000.

"Суммарно это составляет 10,7% от общего количества обучающихся", – уточнили в ведомстве.

В Минобрнауки обратили внимание на растущую долю отчисленных за неуспеваемость студентов с 2020 года. Такая тенденция свидетельствует о повышении требований к академической успеваемости со стороны высших учебных заведений и, как следствие, о повышении качества образования.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко призвала скорректировать законодательство, чтобы отчисленные за плохую успеваемость студенты не имели возможности отсудить деньги за обучение. Сенатор отметила несколько прецедентов, когда такие студенты выигрывали суды и получали возмещение за три года обучения, что она считает нонсенсом.

Также Матвиенко предложила усилить ответственность за неисполнение договора целевиками, подчеркнув, что это правило не распространяется на студентов, поступивших на общих основаниях. Она отметила трудности с взысканием средств с тех, кто не выполняет договор, и предложила проработать законодательство, чтобы обеспечить его исполнение.