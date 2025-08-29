В ГД внесен законопроект о целевом обучении бюджетников в медвузах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студентам необходимо будет заключать договоры о целевом обучении. Документ опубликован в думской электронной базе.

Предусматривается, что студенты медвузов, поступившие на бюджетные места, должны будут заключить договоры о целевом обучении на первом курсе при наличии предложений и соответствии учащегося требованиям, предъявленным заказчиком.

Аналогичное условие предлагается установить для студентов-целевиков, с которыми заказчики не стали заключать договор о обучении на целевой основе.

Инициатива также выдвигает требования и к другим категориям студентов. Среди них – те, кто восстановился для дальнейшего обучения или перевелся на бюджет. Также нововведения коснутся тех студентов, чей договор на целевое обучение был расторгнут заказчиком или самим обучающимся из-за отсутствия мер поддержки, которые были предусмотрены договором.

Проект также предполагает отчисление студентов, которые в установленный срок не заключат договор о целевом обучении или расторгнут договор в одностороннем порядке.

Если в течение первого года обучения предложения от заказчиков так и не поступит, требование закрепится за студентом на весь период учебы в вузе. Однако, если предложения не появятся до конца периода обучения или же учащийся не подойдет под критерии заказчиков, с него будут снята обязанность заключить договор.

Инициативы также устанавливают ответственность за нарушение условий договоров о целевом обучении и за их расторжение. За неисполнение предписанных обязанностей по трудоустройству или отказ заключать договор о целевом обучении заказчики должны будут выплатить компенсацию в размере стоимости первого года обучения студента и уплатить штраф в двукратном размере компенсации.

Аналогичная ответственность ждет студентов, если они не исполнят установленные договором обязанности или расторгнут его в одностороннем порядке.

Вместе с тем в законопроекте уточняется, что в договоре может быть прописана норма, согласно которой обязательства учащегося по этому договору приостанавливаются, если он заключит новый договор с тем же заказчиком по образовательной программе следующего уровня. Речь идет о переходе из бакалавриата в магистратуру, из магистратуры в ординатуру или на программу ассистентуры-стажировки.

Помимо этого, инициатива содержит норму, которая предполагает осуществление программы наставничества в течение трех лет в отношении выпускников медицинских и фармацевтических образовательных программ, которые впервые прошли первичную аккредитацию специалиста. При этом по окончании периода наставничества граждане подлежат периодической аккредитации специалиста.

Вступление изменений в силу запланировано на 1 марта 2026 года. Указанные требования не будут применяться к поступившим в медвузы до этого времени.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах России. Глава министерства Валерий Фальков заявил, что была также проведена работа по созданию единой ассоциации медицинских фармацевтических вузов. Это необходимо для объединения не только профильных университетов, но и классических, где подготавливают медицинские кадры.

Минобрнауки совместно с Минздравом системно работают над подготовкой медицинских кадров и над доступностью получения профильного образования, заключил Фальков.

