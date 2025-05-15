Минобрнауки РФ ужесточило политику открытия новых программ в медвузах

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Минобрнауки ужесточило политику открытия новых программ в медицинских вузах России. Об этом сообщил глава министерства Валерий Фальков на Международном научно-образовательном форуме "Офтальмогеронтология – инновационные решения проблем".

Он сообщил, что была также проведена работа по созданию единой ассоциации медицинских фармацевтических вузов. Это необходимо для объединения не только профильных университетов, но и классических, где подготавливают медицинские кадры.

Минобрнауки совместно с Минздравом системно работают над подготовкой медицинских кадров и над доступностью получения профильного образования, заключил Фальков.

Ранее сообщалось, что свыше миллиона студентов-платников обучаются в российских вузах по экономическим и юридическим направлениям. В пресс-службе Минобрнауки рассказали, что около 50% студенческого контингента (2 409 828 человек) обучается на платной основе. Кроме того, более трети кредитов на образование по льготной ставке 3% выдается на обучение будущих экономистов и юристов.