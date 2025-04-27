Минобрнауки: почти половина студентов-платников в РФ обучаются на юристов и экономистов

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Свыше миллиона студентов–платников обучаются в российских вузах по экономическим и юридическим направлениям, несмотря на переизбыток на рынке специалистов данного профиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки России.

"Около 50% студенческого контингента (2 409 828 человек) обучается на платной основе. Это порождает дисбалансы, неустранимые в рамках ныне действующего законодательства об образовании. В частности, 1 032 546 студентов-платников (42,5%) обучаются по экономическим и юридическим специальностям", – рассказали в ведомстве.

При этом в Минобрнауки отметили, что более трети кредитов на образование по льготной ставке 3% выдается на обучение будущих экономистов и юристов.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков заявлял о необходимости сокращения в России некачественного сектора платного высшего образования.

Фальков отмечал, что это осуществимо при сохранении доступности образования в вузах и достаточного количества бюджетных мест для абитуриентов. Кроме того, зачастую стремление к получению дохода ставится выше, чем понимание образования как общественного блага, говорил министр.

