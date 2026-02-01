Форма поиска по сайту

01 февраля, 09:02

Политика

Американский конгрессмен Гименес призвал туристов срочно покинуть Кубу

Фото: 123RF.com/ggfoto

Американский конгрессмен-республиканец Карлос Гименес призвал всех туристов, которые сейчас находятся на Кубе, покинуть остров до того момента, "пока не стало поздно". Публикация размещена на его странице в соцсети Х.

"Остерегайтесь поездок на коммунистическую Кубу!", – добавил Гименес.

Таким образом Гименес отреагировал на объявленный 30 января американским лидером Дональдом Трампом режим ЧС в США из-за якобы угрозы нацбезопасности со стороны Кубы. По мнению главы Белого дома, власти республики оказывают помощь в области обороны, разведки и безопасности противникам в Западном полушарии, пытаясь сорвать санкции США и международного сообщества.

В свою очередь, власти республики призвали страны Латинской Америки и Карибского бассейна к единству и интеграции на фоне давления со стороны США. В частности, глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья указал, что безопасность Латинской Америки находится под угрозой из-за воинственной доктрины правительства США.

Россия решительно осудила действия США против Кубы, рассматривая принятое чрезвычайное положение как рецидив стратегии давления. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание и на объявление Москвы враждебным государством в антикубинском документе.

Дипломат указала, что страна не может принять попытки создания препятствий международному сотрудничеству, тем более со страной, в которой складывается сложная социально-экономическая ситуация, во многом вызванная длящейся почти 70 лет американской торгово-экономической и финансовой блокадой.

Трамп нацелился захватить Кубу и Мексику

