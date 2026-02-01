Собянин объявил о начале нового сезона проекта "Музыка в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил в мессенджере MAX о начале нового сезона проекта "Музыка в метро".

По словам мэра, в этом году "Музыке в метро" исполнится 10 лет. В текущему моменту поступило уже свыше 2 тысяч заявок – на треть больше, чем в 2025-м. В первом сезоне проекта участие принимали примерно 30 артистов.

На данный момент проект объединяет уже более 400 исполнителей разных жанров – вокалистов, инструменталистов и ансамбли. При этом на площадках "Музыка в метро" выступают не только начинающие артисты, но и известные музыканты.

"Это первый в стране культурный формат такого масштаба, интегрированный в транспортную систему города", – отметил мэр.

В 2025-м, к 90-летию Московского метрополитена, проект стал значимой площадкой для праздничных выступлений и получил особое внимание со стороны популярных артистов. Однако в этом году для пассажиров пройдут концерты не менее известных исполнителей.



Собянин также вспомнил, что в момент разработки проекта концерты проводились только лишь на 3 площадках. На данный момент выступления проводятся уже на 40 локаций – на станциях метро, в том числе БКЛ, на МЦД, в павильоне столичного транспорта и на международном автовокзале "Северные ворота". В теплое время задействованы пространства на Северном и Южном речных вокзалах.



Не забыл мэр рассказать и про развитие проекта "Искусство в метро", который объединяет художников, скульпторов и иллюстраторов. С 2024 года участниками программы становились свыше 300 авторов. На данный момент для творчества доступны 11 площадок на станциях метро, а в переходе между станциями "Сокольники" БКЛ и Сокольнической линии открыта постоянная экспозиция.

