Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 15:47

Мэр Москвы

Собянин объявил о начале нового сезона проекта "Музыка в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин объявил в мессенджере MAX о начале нового сезона проекта "Музыка в метро".

По словам мэра, в этом году "Музыке в метро" исполнится 10 лет. В текущему моменту поступило уже свыше 2 тысяч заявок – на треть больше, чем в 2025-м. В первом сезоне проекта участие принимали примерно 30 артистов.

На данный момент проект объединяет уже более 400 исполнителей разных жанров – вокалистов, инструменталистов и ансамбли. При этом на площадках "Музыка в метро" выступают не только начинающие артисты, но и известные музыканты.

"Это первый в стране культурный формат такого масштаба, интегрированный в транспортную систему города", – отметил мэр.

В 2025-м, к 90-летию Московского метрополитена, проект стал значимой площадкой для праздничных выступлений и получил особое внимание со стороны популярных артистов. Однако в этом году для пассажиров пройдут концерты не менее известных исполнителей.
 
Собянин также вспомнил, что в момент разработки проекта концерты проводились только лишь на 3 площадках. На данный момент выступления проводятся уже на 40 локаций – на станциях метро, в том числе БКЛ, на МЦД, в павильоне столичного транспорта и на международном автовокзале "Северные ворота". В теплое время задействованы пространства на Северном и Южном речных вокзалах.
 
Не забыл мэр рассказать и про развитие проекта "Искусство в метро", который объединяет художников, скульпторов и иллюстраторов. С 2024 года участниками программы становились свыше 300 авторов. На данный момент для творчества доступны 11 площадок на станциях метро, а в переходе между станциями "Сокольники" БКЛ и Сокольнической линии открыта постоянная экспозиция.

Ранее сообщалось, что более 2 тысяч заявок подали на участие в 8-м сезоне проекта "Музыка в метро". В 2025 году для юных музыкантов открылась новая площадка на станции метро "Лубянка", где дети могут выступать в сопровождении родителей или официальных представителей.

Артисты спектакля "Элементарно, Хадсон! Дело о собаке Б." выступили в московском метро

Читайте также


мэр Москвыкультурагород

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика