Кинокампус Горького увеличил количество мест в своих мастерских кинопрофессий

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Кинокампус Киностудии Горького объявил об увеличении количества мест в своих мастерских для детей и подростков в новом учебном году, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Для школьников от 8 до 17 лет открыт набор в 20 групп по 6 творческим направлениям, включая актерское мастерство, фильммейкинг и создание комиксов.

Руководитель департамента развития детских программ Киностудии Горького Дарья Мартюхова рассказала, что в новом сезоне сделан акцент на наиболее популярных направлениях. К традиционным восьмимесячным курсам по актерскому мастерству и фильммейкингу добавилась новая пятимесячная программа по мобильному видеоблогингу.

"Приятно видеть, что с каждым новым сезоном к нам приходит все больше ребят – любознательных, смелых, готовых осваивать новое и творить. Именно такие моменты напоминают, зачем существует наш кинокампус: здесь дети раскрывают свои таланты и воплощают в жизнь самые смелые идеи", – поделилась Мартюхова.

Итогом работы ребят становится первый собственный проект – комикс, короткий метр, роль в кино, озвученный мультфильм или реклама, рассказала руководитель.

Кинокампус оснащен профессиональным оборудованием: монтажными станциями, студией дубляжа и павильоном с хромакеем. Занятия проводятся 1–2 раза в неделю, а во время каникул – в формате интенсивов.

В мастерской фильммейкинга (12–17 лет) подростки осваивают полный цикл кинопроизводства, в который выходит написание сценариев, режиссура, операторская работа и монтаж.

Актерская мастерская (8–17 лет) включает занятия по сценической речи, импровизации и работе перед камерой.

В студии озвучивания и дубляжа (8+ лет) ученики осваивают технику работы с голосом: развивают дикцию и изучают актерские приемы.

В мастерской комиксов (9–17 лет) подростки учатся создавать графические истории: изучают основы визуального повествования, работу с графическими планшетами и специальными программами.

Цифровое искусство (12–17 лет) представлено программой с основами графики, анимации и визуальных эффектов.

Новый курс по мобильному видеоблогингу (10–17 лет) посвящен созданию контента для социальных сетей, основам видеосъемки и ведению блога.

Ранее сообщалось, что более 30 тысяч гостей посетили экскурсии в кинопарке "Москино". Сейчас на постоянной основе действует 8 таких маршрутов, в их числе "Киноэкспедиция", "Кинохроники Победы", "Стоп! Снято!", "Крупным планом", ольфакторная экскурсия "Фильмография ароматов" и другие.