30 сентября, 09:31

Мэр Москвы

Собянин: проект "Время снимать кино" открылся на платформе "Город идей"

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Время снимать кино" стартует на платформе "Город идей", сообщил Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Специалисты собирают предложения москвичей по развитию кинопарка "Москино", в котором есть все для съемок фильмов, сериалов и клипов: павильоны, костюмерные, мастерские декораций и реквизита.

Поделиться своими идеями по развитию образовательной программы мероприятий, расширению линейки сувениров, обновлению декораций и продвижению кинопарка можно до 2 октября, отметил мэр. Лучшие предложения определятся во время городского голосования, а затем их реализует столичный департамент культуры.

В Москве снимается более 90% отечественных фильмов и сериалов. В рамках поддержки киноиндустрии в городе создается Московский кинокластер, который объединит несколько площадок – кинопарк "Москино", кинозавод "Москино" на Рязанском проспекте и Киностудию Горького.

Сергей Собянин: киноплатформе "Москино" исполнилось два года

мэр Москвыкультурагород

