Путин продлил запрет на сделки с долями недружественных иностранцев до 2027 года

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин до конца 2027 года продлил запрет на совершение сделок с долями иностранцев из недружественных государств в российских стратегических компаниях. Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в указ российского лидера от 5 августа 2022 года "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций". Действие документа уже продлевалось до конца 2023 года и до конца 2025 года.

Речь идет о запрете сделок, которые меняют структуру владения российскими компаниями, их уставный капитал и сложившийся порядок реализации инвестиционных проектов. Под ограничения попадают сделки с акциями инвесторов из недружественных стран в уставных капиталах стратегических предприятий, с долями компаний, которые производят и обслуживают оборудование для топливно-энергетического комплекса, поставщиков тепла и электроэнергии, а также нефтеперерабатывающих предприятий, на сделки с акциями российских банков, пользователей участков недр.

Кроме того, инвесторам из недружественных стран запрещены сделки с долями в "Сахалине-1" и Харьягинском месторождении. Они возможны только при разрешении президента или в случаях, которые описаны в списке исключений.

Ранее Путин указом продлил до 31 декабря 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья. Указ о контрсанкциях стал ответом на действия недружественных государств. Он подразумевает в том числе повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.

