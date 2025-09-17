Путин продлил контрсанкции России во внешней торговле

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин продлил до 31 декабря 2027 года специальные экономические меры по ввозу и вывозу продукции и сырья. Соответствующий указ президента размещен на портале официального опубликования правовых актов.

Изменения внесены в указ российского лидера от 8 марта 2022 года № 100 "О применении в целях обеспечения безопасности РФ специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности". Действие документа уже продлевалось до 31 декабря 2025 года, теперь – до конца 2027-го.

Указ о контрсанкциях стал ответом на действия недружественных государств. Он подразумевает в том числе повышение экспортных и импортных пошлин на определенные товары и сырье.

Ранее кабмин повысил таможенные сборы на ввоз до конца года солодового пива и сидра из недружественных стран. Согласно постановлению, пошлина на пиво повышена с 1 до 1,5 евро, а на сидр, грушевый сидр и другие игристые напитки – с 22,5 до 30% таможенной стоимости.