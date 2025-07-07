Правительство РФ продлило лицензирование экспорта свинца и его лома

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Российское правительство продлило до 20 декабря 2025 года лицензирование экспорта свинца. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Лицензирование действует при вывозе из России за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необработанного свинца, свинцового лома и отходов. Исключение касается полупродуктов производства цветных металлов, содержащих драгоценные металлы.

Ранее РФ продлила квоты на экспорт минеральных удобрений до 30 ноября. Данное решение призвано поддержать достаточный объем удобрений на внутреннем рынке, пояснили в правительстве.

По информации кабмина, общий объем экспортной квоты составит около 20 миллионов тонн, в том числе для азотных удобрений – более 12,3 миллиона тонн, для сложных – свыше 7,6 миллиона тонн.