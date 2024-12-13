Кабмин РФ продлил на год пошлины на товары из недружественных стран

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Российский кабмин продлил действие повышенных пошлин на ряд товаров из недружественных стран до 31 декабря 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Сбор в размере 20–50% на ввоз отдельных товаров был установлен в конце 2022 года. Перечень включил оружие, парфюмерную продукцию, бытовую химию, вино и пиво, фанеру, обои. В июле к ним еще добавились кондитерские изделия и аккумуляторы.

В свою очередь, в Минэкономразвития РФ заявили, что продление меры связано с продолжением действия санкций в отношении России. Причем пошлины повышены именно в тех сегментах рынка, в которых отечественные производители находились в неравном конкурентном положении, но смогли быстро нарастить объемы производства и эффективно заместить импортные товары.

Кроме того, указ кабмина позволил российским компаниям повысить нагрузку и получить дополнительный стимул инвестировать в расширение производства.

"Добавление к адвалорным ставкам пошлины специфической составляющей повышает эффективность ответных экономических мер в сфере внешней торговли", – добавили в министерстве.

Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введет торговые пошлины на товары из государств БРИКС, если они создадут новую валюту или откажутся от американского доллара. По его словам, страны объединения должны будут принять обязательства не создавать и не поддерживать аналог доллара, иначе столкнутся со 100% пошлинами на товары.

В ответ на это глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков подчеркнул, что угрозы республиканца на деле нереализуемы и носят декларативный характер. По словам сенатора, Трамп часто делает вид, "будто он способен решить все острые политические и экономические проблемы одним решающим шагом, разговором или грозным ультиматумом".