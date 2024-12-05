Британия признала зависимость от российской рыбы

Фото: 123RF/manash84

Великобритания решила не вводить в 2025 году дополнительные ограничения на поставки рыбопродукции из РФ. Таким образом, власти страны признали зависимость от российской рыбы. Об этом сообщили во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров РФ (ВАРПЭ), пишет РИА Новости.

Речь идет об установленных с 1 января 2021 года автономных тарифных квотах (ATQ), которые Британия ввела после выхода из Европейского союза. Они позволяли беспошлинно ввозить в страну определенные виды продукции, такие как треска, минтай, различные виды креветок и тростниковый сахар.

Однако для российских рыбопромышленников такая льгота не была предусмотрена. В 2022 году Великобритания ввела пошлину в размере 35% на ряд товаров, включая рыбу и морепродукты, для импорта из России. Это привело почти к полному прекращению прямых поставок в страну. Однако Великобритания оставила за собой право получать продукцию, изготовленную из российского сырья, без уплаты пошлины из третьих стран.

Так, на Китай приходится 36% всего британского импорта филе трески и 35% – минтая, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев, уточнив, что значимая часть этой продукции выпускается из российского сырья.

"Поэтому санкционные ограничения, проявившиеся в заградительной 35% пошлине, привели лишь к перенастройке логистики и удорожанию цен для конечного потребителя, что негативно сказывается на доступности традиционных для английской культуры блюд", – подчеркнул он.

По его словам, за первые три квартала 2024 года Соединенное Королевство импортировало 541,6 тысячи тонн рыбы и морепродуктов на сумму 2,65 миллиарда фунтов стерлингов. Доля поставок из Китая в натуральном выражении составила 10%. Причем из 54,6 тысячи тонн, которые были экспортированы китайскими производителями, 56% пришлось на филе и мясо минтая и трески.

Однако, несмотря на это, прямые поставки российской рыбы в Великобританию также выросли в 2,2 раза, до 168 тонн, заключил он.

В марте Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с Британией о рыболовстве. Причина – недружественные шаги Лондона в сфере торговли с Россией.

Позже Балтийские страны обвинили Россию, чтобы получить конкурентное преимущество и оставить Европу без российской рыбы. Евросоюз опасался, что эти якобы действия с российской стороны могут привести к дефициту и увеличению стоимости продукции в европейских странах.